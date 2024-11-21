Пенсионерка тростью разбила голову подростку – он слишком громко разговаривал

Пожилая женщина в Каменске-Уральском разбила тростью голову подростку, сообщает ТГ-канал Ural Mash. Он слишком громко болтал с другом.

«Приятели (13-14 лет) пришли в дом на бульваре Парижской Коммуны. Разговаривали на общем балконе, когда туда ворвалась 74-летняя старушка. Ради тишины она ударила одного школьника клюшкой – он две недели лечился дома», – пишет ТГ-канал.

После нападения родители пожаловались полицейским. Те пока ничем не помогли, хотя обещали разобраться в течение месяца – говорят, что пока некому заняться. В этой связи семья наняла для защиты своих прав юриста. Местные говорят, что старушка агрессивная и уже раньше бросалась с кулаками на людей.

Каменск-Уральский, Елена Васильева

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