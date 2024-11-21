Свердловский минфин заработал на депозитах 5 млрд рублей

Бюджет Свердловской области на 2024 год скорректируют второй раз. Прогноз по доходам и расходам региональной казны увеличат на 6,8 млрд рублей, сообщили в ДИПе.

В целом доходы текущего года предусмотрены в сумме 428,9 миллиарда рублей, расходы – 479,2 миллиарда. Верхний предел государственного долга снижается на 14 миллиардов рублей.

«Устойчивая экономическая ситуация в регионе, а также грамотное управление общественными финансами сделали возможным увеличение собственной доходной базы. Размещение свободных средств на депозитах позволило минфину привлечь 5,1 миллиарда рублей. Кроме того, мы получили федеральные средства в размере 1,7 миллиарда», – уточнил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Дополнительные средства планируется направить на строительство объектов здравоохранения и оснащение больниц оборудованием. Также средства пойдут на предоставление жилья детям-сиротам, социальную поддержку и обеспечение лекарственными препаратами онкологических больных.

Отметим, в текущем году это вторая корректировка бюджета. С начала 2024 года доходы региональной казны выросли на 28,9 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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