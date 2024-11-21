Фонд «Дети России»» отмечает 25-летие

Благотворительный фонд «Дети России» 22 ноября отметит 25-летие. Организация является одной из старейших на Урале. Фонд базируется в Свердловской области, но проекты и программы фонда реализуются в разных регионах России.

«Мы стали старше и опытнее. Познакомились со многими замечательными ребятами и их родителями; с профессионалами из разных сфер. С нетерпением ждем новых встреч. Смотрим в будущее так же, как наши подопечные: творчески, с радостью, оптимизмом и огромной жаждой сделать мир лучше! – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Сегодня хороший повод поговорить о результатах и, конечно, о планах на следующие 25 лет!»

Как отмечают в фонде, на помощь тяжелобольным детям в ходе реализации проекта «Ты ему нужен» было собрано более 436 миллионов рублей. Более 262 миллионов удалось собрать и на ремонт, реконструкцию, обустройство и приобретение современного оборудования для детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга. Были также закуплены высокотехнологичные приборы для центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга стоимостью более 51 млн руб. «За внушительными цифрами – спасенные детские жизни и здоровье. Маленькие пациенты, которые вышли из стен клиник выздоровевшими», – говорят в фонде.

Среди нескольких поколений подопечных фонда есть и воспитанники социальных центров. Более 13 млн руб. направлено учреждениям социальной помощи населению и более 5 млн – образовательным организациям. Это новое оборудование, мебель, приспособления для творчества и спорта.

За 25 лет фонд наработал эффективные механизмы оказания и системной, и адресной помощи. Благодаря программам стипендий высоко взошла и засияла шахматная звезда Тимура Фахрутдинова. В 2014 году он завоевал титул чемпиона Европы среди юношей и был удостоен звания мастера ФИДЕ. В 2016 повторил успех и вновь поднялся на высшую ступень континентального первенства. На смену ему сегодня пришли новые подопечные фонда – победитель юношеского первенства мира Прохор Москвинов и победитель первенства Азии Алексей Прохоров.

За 25 лет фонд реализовал многие масштабные проекты: международный турнир по футболу «Europe-Asia», Всероссийскую юношескую парусную регату «Дети России», Всероссийский открытый фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани» и так далее.

Сегодня под эгидой фонда проходят Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»; соревнования для детей, которые справились с онкологией, и их семей «Я победитель»; Международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти Владимира Белоглазова; детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына; детский хоккейный турнир «Кубок Урала». С 2023 года непрерывно действует проект поддержки безвозмездного донорства крови «Я донор».

Екатеринбург, Елена Васильева

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