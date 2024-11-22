В Академическом написали письма мамам с признаниями в любви

В Академическом школьники накануне Дня матери написали письма мамам и бабушкам. Трогательная акция с признаниями в любви и теплыми пожеланиями прошла в школе № 19 уже в седьмой раз.

Проект проводится при поддержке УрГЭУ и «Почты России». Дети учатся выражать свои чувства, облекать их в слова, а затем оформлять свое послание по всем правилам почтового отправления. «Акция прижилась и полюбилась ребятам, так как она несет в себе только добро и позитив. Интересно наблюдать, как дети искренне задумываются над тем, что сказать своим мамам. Иногда мы, педагоги, подсказываем им, что достаточно просто написать: «Я тебя люблю!», и это будет самым лучшим подарком для близкого человека», – рассказала заместитель директора школы № 19 Анастасия Югова.

Участвуют в акции не только дети – письма с сердечными признаниями пишут и педагоги, и родители, приходящие в школу. Поэтому письма мамам нередко отправляются за пределы района, в том числе и в другие города. В этом году, как и ранее, к особому дню из Академического через «Почту России» отправятся сотни конвертов. Своих адресатов они найдут к 24 ноября. В следующем году к акции планируют присоединиться и другие школы района.

«Хочу от всей души в канун общероссийского праздника поздравить всех мам, благо, что мои слова в Академическом можно адресовать почти каждой жительнице. Мы стараемся делать социальную среду в нашем районе как можно благоприятнее и комфортнее и для подрастающего поколения, и для молодых родителей. Чтобы целые семьи могли здесь не просто жить, а гулять, отдыхать, учиться, и, главное, получать удовольствие от жизни в Академическом», – подчеркнул Виктор Киселев, председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Екатеринбург, Таисья Исупова

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