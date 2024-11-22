В Екатеринбурге пройдет концерт, посвященный вселенной Silent Hill

В ближайшее воскресенье, 24 ноября, в Екатеринбурге пройдет музыкальный концерт, приуроченный к выходу ремейка игры Silent Hill 2.

Как рассказали «Новому Дню» организаторы, на сцену выйдут музыканты и творческие коллективы со всего уральского региона – из Екатеринбурга (The Seamy side, Effectory), Тюмени (Fly Dying), Уфы (Team Eleven), Полевского (Dark Nurses).

В концерте прозвучат известные композиции из вселенной игры, рок-каверы на известные хиты Акиры Ямаоки с соло на электродомре, также зрители увидят танцевально-постановочное перформанс-шоу. Концерт состоится в заведении Nebar (Радищева, 25), начало в 18:30.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube