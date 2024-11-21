До конца недели в Екатеринбурге сохранится умеренное тепло

До конца этой недели в Свердловской области сохранится достаточно теплая погода без существенных снегопадов.

Как сообщает Уралгидрометцентр, в пятницу, 22 ноября, местами ожидаются небольшой снег, гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °C, днем -3…+2°. В субботу – небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -1…-6°, днем -1…+4°. В воскресенье, 24 ноября, будет преимущественно без осадков. Температура ночью -4…+1°, днем -1…+4°.

С понедельника температура воздуха начнет постепенно понижаться. 25 ноября ожидается ночью -3 °C, днем -2°, 26 ноября ночью -8°, днем -4°, 27 ноября ночью -10 °C, днем -5°, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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