Red Wings пригонит для базирования в Екатеринбурге новый Superjet 100

Авиакомпания Red Wings пополнила свой флот новым самолетом Superjet 100. Машину начинали собирать до введения Западом санкций против российской авиации, преодолеть проблемы с поставками удалось только в 2024-м. сообщает РБК. Бортовой номер лайнера RA-89192, рассказал РБК управляющий директор перевозчика Владимир Камынин.

Собеседник, близкий к сделке, рассказал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) начала сборку этой машины до начала специальной военной операции. После начала боевых действий производитель некоторое время не мог получить часть комплектующих к этому самолету, но в 2024 году корпорации удалось решить проблему.

В пресс-службе Red Wings пояснили, что самолет выполнен в моноклассной компоновке (отсутствует бизнес-класс), рассчитан на перевозку 100 пассажиров. Воздушное судно будет относиться к одному из базовых аэропортов компании в Екатеринбурге, откуда будет выполнять как внутрироссийские, так и международные рейсы. К полетам судно приступит с 28 ноября.

Всего в парке перевозчика теперь 21 Superjet 100. Самолеты Red Wings также базируются в подмосковном Жуковском, Челябинске, Минеральных Водах. Перевозчик использует Superjet 100 в основном на межрегиональных маршрутах, что позволяет осваивать субсидии из федерального бюджета по постановлению 1242. Этот механизм, разработанный в 2013 году, дает возможность авиакомпаниям «раскатывать» с ходу коммерчески не привлекательные, но перспективные направления, которые могут начать приносить прибыль через некоторое время после запуска авиасообщения. Кроме того, эти самолеты используются на коммерчески привлекательных международных направлениях с небольшим плечом, например, при перелетах из Екатеринбурга в города Центральной Азии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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