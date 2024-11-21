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Четверг, 21 ноября 2024, 14:47 мск

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Техническому персоналу «Уральских авиалиний» повысили зарплаты на 35%

Фото: «Уральские авиалинии»

С 1 ноября 2024 года Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличила заработную плату всем сотрудникам подразделений собственного авиационного технического центра (АТЦ). Средний процент повышения зарплаты по производственным и техническим департаментам составил 25-35%, по остальным службам – 15-20%.

Генеральный директор «УА» Кирилл Скуратов поблагодарил сотрудников. «Несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения, введенные против отрасли гражданской авиации РФ, авиакомпании удалось сохранить объемы перевозок, и вклад команды инженерно-технического центра в эти результаты крайне значим», – отметил он.

Добавим, руководство авиакомпании регулярно пересматривает систему начисления заработной платы и премирования сотрудников. В июне прошлого года всем работникам была повышена зарплата в среднем на 12%, а с 1 марта 2024 года еще на 20% – бортпроводникам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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© 2024, РИА «Новый День»

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