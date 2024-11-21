На Московском тракте легковушка влетела под грузовик. Водитель погиб (ФОТО)

23-летний молодой человек из Первоуральска погиб в ДТП на Московском тракте.
Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, водитель «Дэу Нексия» потерял управление и въехал прямо под КамАЗ с полуприпецом. Молодой человек погиб на месте.
КамАЗом управлял 44-летний житель Тульской области, со стажем вождения транспортными средствами 26 лет.
Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что остановился отдохнуть на парковке, через некоторое время почувствовал удар в заднюю часть автомашины.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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