На Московском тракте легковушка влетела под грузовик. Водитель погиб (ФОТО)

23-летний молодой человек из Первоуральска погиб в ДТП на Московском тракте.

Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, водитель «Дэу Нексия» потерял управление и въехал прямо под КамАЗ с полуприпецом. Молодой человек погиб на месте.

КамАЗом управлял 44-летний житель Тульской области, со стажем вождения транспортными средствами 26 лет.

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что остановился отдохнуть на парковке, через некоторое время почувствовал удар в заднюю часть автомашины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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