США включили банк «Синара» в санкционный список

Власти США включили в свой санкционный список банк «Синара». Как сообщается на сайте американского Минфина, рестрикции коснулись еще двух организаций: «Ведение реестров компаний» и «Регистратор-Капитал». «Еще больше ограничивая связи России с международной финансовой системой, OFAC вносит в санкционный список более 50 малых и средних российских банков…» – говорится в сообщении американского Министерства финансов.

Вышеперечисленные компании добавлены в SDN-List, что исключает их из американской банковской системы, запрещает торговлю с США и замораживает все их активы на территории Штатов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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