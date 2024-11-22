В Екатеринбурге появилась комиссия по защите традиционных ценностей

В общественной палате Екатеринбурга создали комиссию по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Организовать ее предложил председатель палаты Яков Силин.

«Участники заседания единогласно поддержали инициативу и предложили включить в ее состав «молодежное крыло». Председателем комиссии выбран Герой России (и бывший депутат городской думы) Сергей Воронин», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Всего в комиссию вошли семь общественников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube