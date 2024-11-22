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Пятница, 22 ноября 2024, 10:10 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге появилась комиссия по защите традиционных ценностей

Сергей Воронин, глава новой комиссии

В общественной палате Екатеринбурга создали комиссию по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Организовать ее предложил председатель палаты Яков Силин.

«Участники заседания единогласно поддержали инициативу и предложили включить в ее состав «молодежное крыло». Председателем комиссии выбран Герой России (и бывший депутат городской думы) Сергей Воронин», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Всего в комиссию вошли семь общественников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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