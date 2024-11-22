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Пятница, 22 ноября 2024, 10:10 мск

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На Урале членов сети «Мориарти» посадили на 17 лет за наркотики

Свердловский областной суд отправил за решетку членов преступной сети «Мориарти», которые торговали наркотиками.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказались жители Свердловской области Павел Тимофеев и Александр Соловей. Они являлись частью сети по изготовлению и сбыту крупных партий наркотических средств. Как показало расследование, для лаборатории был куплен дом в Артемовском районе, а для конспирации использовались арендные авто, связь поддерживалась через мессенджеры.

Оплата за «товар» должна была проводиться криптовалютой Litеcoin. В ходе обыска в доме-лаборатории силовиками было изъято 37 кг наркотической смеси и более 40 кг наркотических прекурсоров.

По данным следствия, руководителем ОПГ был некто «Мориарти», который организовывал процессы через Telegram. Сама сеть была разветвленной, каждую лабораторию курировал руководитель меньшего звена. Звено, в которое входили осужденные, действовало с осени 2023 по апрель 2024 года. Также в ОПГ была предусмотрена система штрафов и поощрений.

Свердловский областной суд признал Павла Тимофеева и Александра Соловья виновными. Тимофееву назначено 17,5 лет колонии строгого режима, Соловью – 17 лет колонии особого режима.

Екатеринбург, Елена Васильева

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