Доярка упала под корову и частично ослепла

В Свердловской области доярка ослепла на один глаз после ЧП на работе: ей на голову наступила корова. Но начальство не хочет платить компенсацию в полтора миллиона, сообщает ТГ-канал Ural Mash.

Лариса была оператором машинного доения в агрохозяйстве «Каменское». Два года назад запнулась о шланги и упала под корову, а та ее лягнула. Женщина получила черепно-мозговую травму, раны, гематомы и частично лишилась зрения. Теперь она не может нормально жить и работать, стакан воды налить – и то проблема, трудоспособность упала на 30%.

Пострадавшая, как сообщает Ural Mash, подала иск на «Каменское» – просила возместить 3 млн руб. в качестве морального ущерба. Суд оценил ущерб в 1,5 млн. Но компания согласна выплатить только 100 тысяч рублей, поскольку считает, что женщина сама виновата в том, что с ней случилось.

Екатеринбург, Елена Васильева

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