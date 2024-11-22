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Пятница, 22 ноября 2024, 11:33 мск

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Школу эвакуировали из-за неадекватного бегуна

Школу № 55 в Березовском эвакуировали из-за неадекватного бегуна. Мужчина собирался устроить пробежку по тропе здоровья, а сумку с вещами решил оставить в школе – секьюрити не разрешили ему это сделать.

«Отказ сотрудников охраны его не переубедил. Мужчина бросил сумку на подоконник и отправился заниматься спортом. Охранники учреждения в соответствии с инструкцией среагировали, нажали тревожную кнопку, сообщили всем службам. Все оперативно прибыли на место», – рассказал мэр Березовского Евгений Писцов.

На время проверки детей эвакуировали. При осмотре сумки опасных веществ обнаружено не было. «Хозяин сумки установлен, с ним общаются сотрудники правоохранительных органов. Добегался», – добавил Писцов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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