В Екатеринбург прибыло божоле нуво 2024 года

В Екатеринбурге в третий четверг ноября традиционно стартовали продажи Beaujolais Nouveau. Однако, как сообщает «Новый День», год от года интерес к молодому красному вину из Франции падает – если еще десять лет назад бутылку божоле можно было приобрести во всех алкогольных магазинах города, то сейчас модное ноябрьское вино надо поискать. Как поясняют продавцы – уральцы за эти годы прекрасно поняли все про слабые огналолептические качества этого напитка и похмелье на следующий день даже от минимального объема выпитого.

Не добавляют популярности и цены – стартуют они от 660 рублей и достигают уровня в 2,5 тысячи рублей за бутылку, то есть стоит молодое вино так же, как хорошее. «Покупая божоле всегда следует помнить, что из-за его незрелости вас могут ждать проблемы с желудком и больная голова на утро», – рассказал «Новому Дню» один из продавцов крупного гипермаркета.

Екатеринбург, Елена Васильева

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