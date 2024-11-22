Накануне Дня матери екатеринбурженок приглашают пройти обследование груди

В субботу, 23 ноября, в Екатеринбурге состоится профилактическая акция «Мама, пройди маммографию». С 12 до 18 часов в торговом центре «Мега» женщины смогут сделать УЗИ молочных желез и маммографию, а также пройти комплексное обследование в рамках диспансеризации. Профосмотр проводят специалисты Центральной городской клинической больницы № 24.

Врачи измерят горожанам внутриглазное давление, сделают ЭКГ и флюорографию, проведут общий и биохимический анализы крови. Также можно пройти акушерский осмотр и забор мазка на онкоцитологию для женщин, определение ПСА для мужчин, получить консультацию терапевта.

Кроме зоны обследования, на площадке будет расположен лекторий. Все желающие смогут пообщаться с ведущими экспертами в области профилактики рака молочных желез, сохранения и укрепления здоровья, а также с психологами, диетологами, врачами спортивной медицины. Для екатеринбурженок проведут мастер-классы по самообследованию молочных желез, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Рустам Абзалов, за 10 месяцев 2024 года в рамках диспансеризации было выполнено более 300 тысяч маммографий. Почти у 20 тысяч женщин выявлены патологические изменения, из них 566 случаев рака молочной железы, причем у 81% женщин рак диагностирован на ранней стадии. Рустам Абзалов напомнил о необходимости проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Сделать это можно в поликлинике в любой день, кроме воскресенья.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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