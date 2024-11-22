Рейсы из Узбекистана задерживаются из-за плохих метеоусловий

Сложные метеоусловия (туман, практически нулевая видимость) в аэропортах Кыргызстана и Узбекистана стали причиной длительных задержек рейсов вчера и сегодня, аэропорты работают по фактической погоде.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», рейс U6-2903 по маршруту Екатеринбург – Ош отправлен на запасной аэродром в Бишкек. Обратный рейс U6-2904 задержан на 11 часов, в данный момент ожидает вылета. Рейс U6-2589 по маршруту Екатеринбург – Ош задержан на 4 часа.

Рейс U6-2447 по маршруту Жуковский – Ош – отправлен на запасной аэродром в Бишкек. Обратный рейс U6-2448 по маршруту Ош – Жуковский был задержан на 8 часов, в данный момент вылетел в аэропорт города Жуковский.

Рейс U6-2459 по маршруту Жуковский – Наманган был задержан почти на 6 часов, в настоящий момент готовится к вылету.

Рейс № U6-2611 по маршруту Домодедово – Наманган был отправлен на запасной аэродром в Фергану. Обратный рейс U6-2612 будет выполнен из Ферганы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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