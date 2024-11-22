Филолог объяснила, почему «россияне» – не «русские»

Филолог, преподаватель Уральского федерального университета Анна Келер назвала некорректным замечание депутата Госдумы Петра Толстого по поводу употребления слова «россияне». Нередко чиновник высказывается о необходимости убрать его из языка и называть представителей всех народов России русскими, независимо от их национальности.

«Слова «россияне» и «россиянин» не нужно убирать, потому что это обозначения другого понятия. «Русские» – это национальность. А «россияне» – это жители России. Я могу быть русским человеком и россиянином. Также я могу быть башкиром по национальности, но тоже россиянином, потому что проживаю на территории России. Поэтому замечание является некорректным с точки зрения современного русского языка», – поделилась с «Новым Днем» сотрудник кафедры стилистики и русского языка.

Слово «россияне» есть в трех словарях. К примеру, в Большом толковом словаре определение звучит как «жители, граждане России». Однако в словаре русских существительных понятие «россияне» приравнивается к слову «русский»: «То же, что русские, общее название населения России». В словарной статье также уточняется, что термин стал актуальным в России в конце XX века.

Как утверждает Толстой, «россияне» вошли в широкий обиход из лексикона первого президента России Бориса Ельцина. «Слово «россиянин» появилось в 90-е, его использовал Ельцин с подачи вражеской пропаганды. Его используют те, кто возлагает сегодня вину за свои преступления на нашу страну, называя нас «россиянами», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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