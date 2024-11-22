Челябинец пытался провезти через границу генераторы для боевых машин (ФОТО)

Уральские таможенники пресекли попытку контрабанды в Белоруссию товаров военного назначения.

Как сообщили в Уральском таможенном управлении, 35-летний житель Челябинска приобрел пять генераторов, предназначенных для использования на боевых машинах десанта УТД-20, БМП-1, БМП-2 с целью их последующей перепродажи за рубежом. Зная о наличии ограничений на вывоз военных товаров, он организовал отправку запрещенных устройств через подконтрольную ему организацию, специализирующуюся на международной и внутренней торговле.

Таможенники изъяли продукцию и направили на экспертизу, которая подтвердила, что генераторы исправны и могут быть использованы по прямому назначению в военных целях в качестве составных частей для двигателей.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ, расследование продолжается. В отношении организации и ее директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП России. Им назначены штрафы 50 и 5 тысяч рублей соответственно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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