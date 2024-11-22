«Руслайн» запускает прямые рейсы из Нарьян-Мара в Екатеринбург

Авиакомпания «Руслайн» открыла продажу билетов на рейсы 2025 года из Кольцово. Теперь, согласно полетной программе следующего года, из Нарьян-Мара можно долететь до Екатеринбурга прямым рейсом, без технической пересадки в Сыктывкаре. Это сократит время в пути с 3 часов 50 минут до 2 часов 25 минут.

Кроме того, авиаперевозчик изменил расписание вылетов. Теперь рейсы в Белоярский (ХМАО) будут осуществляться по вторникам и четвергам, в Нарьян-Мар – по понедельникам и пятницам, в Нижневартовск и Томск – по средам и воскресеньям. Время в пути до Белоярского и Нижневартовска составит полтора часа, до Томска – 3 часа 40 минут. Стоимость билетов – от 4 тысяч.

В пресс-службе Кольцово уточнили, что воздушные линии будут обслуживать 50-кресельные самолеты Bombardier CRJ100/200.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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