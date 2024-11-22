В Карпинске РПН закрыл кафе «Блин Блиныч» из-за антисанитарии

В Карпинске специалисты регионального управления Роспотребнадзора закрыли кафе «Блин Блиныч» из-за антисанитарии.

Так, в заведении санврачи обнаружили грязь, тараканов и мух в производственных помещениях, хранение продуктов в ненадлежащих условиях. Кроме того, у сотрудников кафе не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Также в пресс-службе ведомства отметили и другие нарушения: «На предприятии общественного питания установлено несоответствие обязательным требованиям систем водоотведения, отделки производственных помещений; не осуществляется производственный контроль; отсутствуют маркировочные ярлыки с указанием сроков годности пищевых продуктов; нарушаются требования к сбору отходов; нет набора технологического оборудования; для уборки производственных помещений не выделен необходимый промаркированный инвентарь».

Кафе опечатали на 2 месяца, а материалы дела о правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ направили в Карпинский городской суд.

Карпинск, Дарья Деменева

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