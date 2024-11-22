В Екатеринбурге арестовали рецидивиста, подозреваемого в двойном убийстве

Суд в Екатеринбурге арестовал Алексея Рыжкова, который обвиняется в жестоком убийстве своей бывшей и ее нового сожителя. Преступление было совершено 20 ноября на улице Первомайской.

По версии следствия, обвиняемый был в гостях у 42-летней женщины, в квартире также находился ее новый партнер. Все трое пили алкоголь, и во время застолья возник конфликт. Хозяйка предъявила претензии бывшему сожителю за то, что он в прошлом ее избивал, и попросила нового друга отомстить за нее. Между мужчинами завязалась драка. Рыжков схватился за нож и зарезал обоих оппонентов. «У погибших мужчины и женщины обнаружены колото-резаные ранения и травмы от жестоких побоев. В руке одной из жертв сыщиками был обнаружен нож – возможно, злоумышленник пытался замести следы, чтобы отвести подозрение от себя», – поделился подробностями пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После случившегося мужчина вышел из квартиры и закрыл дверь ключами, которые ранее ему дала хозяйка. Намереваясь скрыться, обвиняемый решил уехать в другой регион на своем автомобиле ВАЗ, который приобрел с рук летом 2024 года. Но так как он был пьян, его стало клонить ко сну, и он свернул в лес возле ЕКАД. Проснувшись утром 21 ноября, Рыжков продолжил свой путь, но вскоре его задержали полицейские.

«Недалеко от Ревды его транспортное средство вышло из строя. Далее он поймал попутку и на фуре отправился в сторону Пермского края. На территории Красноуфимского района мужчину вычислили представители угрозыска ГУ МВД области и сотрудники полиции территориального ОВД, которые и провели операцию по задержанию», – прокомментировал Горелых.

Мужчину доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Наказание по этой статье – лишение свободы вплоть до пожизненного. С учетом обстоятельств подозреваемому назначена судебная психиатрическая экспертиза, сообщили в областном следственном комитете.

По данным МВД, мужчина имеет несколько судимостей: в 2002 году за причастность к убийству, в 2015 году за кражу, в 2024 году привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести. Ранее он проживал в Кетовском районе Курганской области.

Сегодня Кировский районный суд избрал обвиняемому в двойном убийстве меру пресечения в виде ареста до 21 января.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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