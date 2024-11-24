Водителя, который насмерть сбил двух велосипедистов, отправили в СИЗО

Игоря Колесникова, который два дня назад насмерть сбил двух подростков-велосипедистов, заключили под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

«Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания. Вину фигурант признал. В ходе расследования проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели. Назначены экспертизы», – отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Как ранее писал «Новый День», трагедия произошла 22 ноября в 17:50 на трассе «Кушва – Нижняя Тура». Автомобилист Ford Explorer, совершая опасный обгон, сбил двух несовершеннолетних велосипедистов. Подростки ехали по правому краю проезжей части навстречу движению. Мальчики 16 и 17 лет погибли на месте. Водитель заявил, что он их не увидел, так как было темно. В момент аварии он был трезв.

В Госавтоинспекции уточнили, что на месте аварии не было тротуара и стационарного освещения. Причем ранее сотрудники ведомства уже указывали на эти недостатки, а собственник дороги получал представление от прокуратуры. Разбирательство по этому делу продолжается.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube