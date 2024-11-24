В уральском поселке сгорел деревянный барак

Сегодня в поселке Режик Белоярского района загорелся деревянный барак. Пожар вспыхнул в 11:10 на улице Станционной.

«На площади 160 квадратных метра горели кровля и квартиры 4-квартирного дома барачного типа. Самостоятельно эвакуировались 4 человека. Пострадавших нет», – отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На месте работали 14 огнеборцев и 5 единиц спецтехники. Огонь потушили за полчаса.

В настоящее время идет проливка и разборка сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Режик, Дарья Деменева

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