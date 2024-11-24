В Верхней Пышме пьяный лихач снес забор жилого дома

В Верхней Пышме пьяный лихач влетел в забор жилого дома. Инцидент случился сегодня в 10:20 у дома №24 по улице Калинина.

23-летний водитель «Лада Калина» двигался с огромной скоростью, потерял контроль и влетел в ограждение. В результате аварии люди не пострадали.

«Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя на трезвость, результат прибора показал наличие 0.804 мг/л, состояние алкогольного опьянения установлено. Мужчина не смог пояснить автоинспекторам откуда и куда держал свой путь. В отношении правонарушителя составлены материалы по ч.1.ст. 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение и ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортом с тонированными передними стеклами. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку», – отметили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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