В Екатеринбурге ищут пропавшего школьника (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга ищет 12-летнего Данила Еланцева, который 24 ноября ушел гулять из СНТ «Керамик» в Горном Щите и не вернулся. Ранее подросток уже уходил из дома.

На нем была одежда: шапка черного цвета, пуховик оранжевого цвета, джинсы серого цвета, кроссовки коричневого цвета. Особая примета – шрам на лбу.

Тех, кто видел мальчика, просят позвонить по телефону 356-42-12 (Дежурная часть ОП № 12) или 102 (02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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