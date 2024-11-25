Стоимость бытовых услуг в Екатеринбурге выросла на 15-20%

В Екатеринбурге становится меньше мастерских по ремонту одежды и обуви, при этом стоимость их услуг постоянно растет.

Как рассказали «Новому Дню» в департаменте потребительского рынка администрации Екатеринбурга, из-за повышения стоимости оборудования, сырья и комплектующих предприятиям пришлось подстраиваться под новые условия. По большинству позиций получилось произвести импортозамещение. В среднем, стоимость услуг увеличилась на 15-20%.

На конец третьего квартала 2024 года сеть предприятий в сфере бытовых услуг в Екатеринбурге насчитывала 5300 объектов. При этом с начала года сократилось количество мастерских по ремонту обуви (было 291 – стало 288) и ателье по пошиву и ремонту одежды (было 492 – стало 487).

«Изменение количества предприятий связано с естественной ротацией. Там, где становится невыгодно работать, предприятие закрывается. Активно мастерские по ремонту обуви и ателье открываются в новых микрорайонах, как и другие предприятия первой необходимости: парикмахерские, маникюрные студии, косметологические кабинеты, мастерские по ремонту техники. Очень многое зависит от конкретного места расположения предприятия и покупательского спроса в выбранной локации», – сообщили в городском департаменте.

Спрос на услуги мастерских обычно носит сезонный характер. Весной и осенью горожане часто сдают в ремонт обувь и одежду. Перед праздниками (Новый год и сезон выпускных вечеров) возрастает спрос на индивидуальный пошив одежды. «В последние годы из-за ухода некоторых иностранных магазинов вырос спрос на индивидуальный пошив штор и предметов интерьера с вышивкой, в том числе для предприятий общественного питания», – рассказали в администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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