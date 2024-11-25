Конец ноября на Среднем Урале будет теплым

На этой неделе погоду на территории Свердловской области будет определять сибирский антициклон. Как сообщает Уралгидрометцентр, существенных осадков не ожидается, но возможно усиление ветра до 14 м/с в горной местности на севере региона.

Последние дни ноября будут нетипично теплыми для Урала. Синоптики прогнозируют днем плюсовые температуры от 0° до 2 °C, а ночью – слабые морозы до -9°. В Екатеринбурге будет чуть прохладнее: днем около 0°, а ночью до -10°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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