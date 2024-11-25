У собачников сезонно вырос спрос на одежду и обувь для питомцев

В Екатеринбурге с наступлением периода гололеда вырос спрос на обувь для собак. Солевая смесь, которой активно обрабатывают улицы от наледи, содержит химические примеси, которые не только портят шерсть, но и разъедают лапы домашних питомцев. Поэтому для собак некрупных и мелких пород хозяева предпочитают на сезон закупать защитную униформу – комбинезоны и сапожки или тапочки на кулисках.

Спецзащиту для собак сейчас активно шьют как в России, так и провозят из-за рубежа, например, из Китая и Турции. Часто комплекты стоят даже дороже, чем одежда для ребенка.

Одежду и обувь для питомцев также можно изготовить на заказ – в этом случае она будет сшита по меркам и с применением тех материалов, которые выберет хозяин питомца.

«На этом люди предпочитают не экономить, ведь отмывать или лечить собаку выходит иногда сильно дороже, чем предупредительно одеть или обуть. Однако чаще всего животные к дополнительным вещам на своем теле относятся враждебно и приходится применять меры убеждения и воспитания, чтоб уговорить выйти гулять в амуниции», – рассказали «Новому Дню» в одном из ветмагазинов крупной федеральной сети.

Екатеринбург, Елена Васильева

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