Уральцам выделили миллионы рублей на переобучение и открытие своего дела

Свердловская, Курганская, Челябинская и Тюменская области попали в список регионов, которым правительство РФ дополнительно выделило более 650 млн рублей на расходы по социальным контрактам.

Как сообщили в пресс-службе федерального кабмина, правительство реализует комплекс мер по поддержке граждан, находящихся в сложном финансовом положении. Одна из них – социальный контракт, благодаря которому можно пройти переобучение, повысить квалификацию, чтобы затем найти работу, или получить единовременную выплату – до 350 тысяч рублей на открытие своего собственного дела или до 200 тысяч – на развитие личного подсобного хозяйства.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой строго следить за тем, чтобы выплаты по таким контрактам производились без задержек и обязательства перед гражданами выполнялись в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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