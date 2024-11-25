Полпред Артем Жога поручил усилить поддержку профессионального образования

Полпред президента на Урале Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Уральского федерального округа и поручил усилить поддержку учреждений среднего профессионального образования.
Как сообщили в пресс-службе полпредства, Жога рассказал ГФИ, что во время поездки в Нижний Тагил 22 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость динамичного развития среднего профессионального образования.
Полпред подчеркнул, что в условиях СВО качественный образовательный процесс – это залог не только скорейшей победы, но и долгосрочного развития промышленности Урала.
«Особое внимание прошу уделить поддержке колледжей, которым нужна помощь в материально-техническом и учебном плане», – поручил полпред.
Итогом обсуждения стало поручение полпреда о подготовке совещания по системе поддержки средне-профессионального образования на Урале.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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