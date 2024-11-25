В Екатеринбурге замедляются темпы строительства жилья

К концу 2024 года в Екатеринбурге будет введено 1 миллион 725 тысяч квадратных метров жилья. Это меньше, чем в 2023 году, когда застройщики установили рекорд – 1,856 миллиона квадратных метров.

Тенденция к снижению прослеживается и в прогнозе социально-экономического развития Екатеринбурга на 2025 год (на нем основывается проект бюджета города). Согласно документу, в 2025 году запланирована сдача 1 миллиона 676 тысяч квадратных метров. Тем не менее, по словам начальника городского департамента экономики Алексея Прядеина, всего за прогнозируемый период (с 2025 по 2027 годы) планируется ввести более 5 миллионов «квадратов» жилья.

«Это объективно высокие показатели – больше, чем в любой из прошлых периодов. Снижение скорости роста видно на фоне поставленных раньше рекордов», – объяснил чиновник, презентуя прогноз на заседании бюджетной комиссии Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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