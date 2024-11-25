В Екатеринбурге распространяется новая схема мошенничества – звонки из «поликлиники»

Полиция Екатеринбурга предупреждает горожан о новом виде телефонного мошенничества.

Злоумышленники звонят под видом сотрудника поликлиники и просят подтвердить данные в регистратуре, а иначе нельзя будет записаться к врачу. Затем собеседник предлагает сделать это удаленно, нужно только назвать код, который придет в СМС. На самом деле это код для смены пароля в онлайн-банке. Получив к нему доступ, мошенники снимают все деньги с карты жертвы.

Как сообщили в УМВД города, за минувшую неделю было зафиксировано несколько случаев, когда граждане потеряли сотни тысяч рублей, назвав незнакомцу в телефоне цифры из СМС. Так, в Железнодорожном районе женщина обратилась в полицию, когда с ее банковского счета списали 188 тысяч рублей. Горожанка сообщила, что не теряла карту и никому не давала свой телефон. И только во время беседы с полицейскими она припомнила, что незадолго до исчезновения денег ей звонила «сотрудница поликлиники».

В МВД предупреждают, что передавать свои персональные данные незнакомцам по телефону или через интернет недопустимо. Ни в коем случае нельзя никому сообщать коды, приходящие в СМС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube