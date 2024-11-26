В Техническом университете УГМК прошел День открытых дверей

В Техническом университете УГМК (Верхняя Пышма) состоялся День открытых дверей. На мероприятие приехали более 230 участников из 8 городов не только Свердловской, но и соседних областей. В университете собрались старшеклассники, их родители, педагоги, а также учащиеся выпускных курсов колледжей и техникумов.

Мероприятие открыл директор Технического университета Вячеслав Лапин, который подчеркнул престижность современного технического образования: «Инженеры создают будущее, поэтому вы можете быть уверены в том, что технические специальности всегда будут востребованы».

Заместитель директора по высшему образованию Светлана Федорова рассказала об особенностях поступления, обучения, прохождения практики, а также обратила внимание на то, что в университете очно обучается около 300 человек, поэтому к каждому есть индивидуальный подход.

Студенты-волонтеры провели для гостей экскурсию по учебному заведению, показали современные и высокотехнологичные лаборатории и аудитории.

Будущие абитуриенты приняли участие в мастер-классах, посвященных различным направлениям обучения университета, например, провели настоящие химические опыты.

В завершении мероприятия состоялась пресс-конференция со студентами вуза, которые ответили на вопросы выпускников.

«Очень понравились лаборатории, особенно та, где стоит робот, которым даже удалось поуправлять», – отметил один из участников Дня открытых дверей.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube