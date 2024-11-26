В Свердловской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ – на 7,2%

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 32,6 тысячи свердловчан, что на 7,2% выше, чем неделей ранее. По-прежнему более половины заболевших – дети (56,6%).

Среди возбудителей обнаружены риновирусы, вирусы SARS-Cov2, боковирусы, вирусы гриппа А и В, парагриппа и другие.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ выросла на 6,4%: зарегистрировано 15,4 тыс. случаев.

Эпидемиологи напоминают о вакцинации против гриппа. Прививки сделали уже около 54% жителей региона. Однако этого недостаточно, чтобы избежать эпидемии в новогодние праздники. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить 65% жителей. Пункты бесплатной вакцинации работают по пятницам и субботам в 7 торговых центрах Екатеринбурга – в «Гринвиче», «Меге», «Дирижабле», «Апельсине», ТЦ на Сыромолотова, 22, «Парк Хаусе», Veer Mall.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube