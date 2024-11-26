Уральский девелопер удостоен золотого знака «Надежный застройщик» седьмой год подряд

На курорте Манжерок в республике Алтай состоялась ежегодная церемония вручения золотого знака «Надежный застройщик». На торжественном мероприятии номинантами общественной награды стали 122 российских девелопера. Среди них – «УГМК-Застройщик», ставший единственным в Свердловской области обладателем этого престижного знака 7-ой год подряд. В его портфеле ряд знаковых проектов, знакомых екатеринбуржцам и гостям города: самый высокий небоскреб за пределами Москвы и Санкт-Петербурга «Башня Исеть», ЖК «Макаровский» и «Нагорный», «Никольский» и клубный дом «На Хохрякова», жилой район «Изумрудный бор» и др.

Представители Фонда развития механизмов гражданского общества (РМГК), реализуют некоммерческий проект с 2014 года. Они отмечают, что претенденты на присвоение звания «Надежный застройщик» проходят проверку в два этапа. На первом независимые эксперты проверяют работу отделов продаж и документацию новостроек на соответствие действующему законодательству. Для этого они используют метод «тайного покупателя». На втором этапе исследования отправляют запросы в региональные органы власти, в чью компетенцию входят контроль и надзор за жилищным строительством. После того, как получены подтверждения об отсутствии претензий со стороны государственных органов и покупателей, фонд удостаивает лучших знаком. Такая награда входит в число самых престижных наград строительной отрасли.

«Для нас получение знака – важное событие. Это прежде всего отклик, обратная связь от профессионального и экспертного сообщества, – отмечает коммерческий директор «УГМК-Застройщик» Евгения Хохлова. – К тому же, это не просто символ, знак является результатом многолетней работы нашей команды, основанной на принципах честности, прозрачности и высокого качества. Мы понимаем, что строительство – это не только возведение зданий, но и создание первоклассной среды для жизни людей».

Екатеринбург, Елена Васильева

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