Четверть россиян не хотят сюрпризов на Новый год

Около 25% россиян предпочтут получить на Новый год от своего супруга или супруги то, что им действительно нужно, а не сюрприз. При этом женщин среди таких респондентов больше, чем мужчин, это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

В целом 38% россиян хотели бы, чтобы подарок на Новый год от второй половины оказался для них сюрпризом, а 25% – закажут или намекнут на что-то конкретное. Среди мужчин сторонников сюрпризов значительно больше, чем любителей подарков на заказ (44 и 20% соответственно), среди женщин – примерно поровну (30% россиянок намекнут, чего ждут от мужа, а 32% будут ждать сюрприза).

При этом 36% женщин и 34% мужчин не обрадуются сюрпризу, если ранее говорили своему спутнику жизни, что именно они хотели бы получить, но их просьбы не были услышаны.

Любители сюрпризов утверждают, что обрадуются практически любому подарку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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