Екатеринбургские депутаты подняли ставку налога для богатых

Екатеринбургская дума повысила налог на имущество для владельцев объектов, чья кадастровая стоимость превышает 300 миллионов рублей. По предложению мэрии, ставка налога увеличена до 2,5%.

Как пояснила начальник департамента финансов Анна Турунцева, повышение налога коснется только 1% недвижимости в городе. В Екатеринбурге насчитывается около 20 объектов подобной стоимости. Увеличение налоговой ставки принесет муниципальной казне дополнительно 8,9 миллиона рублей. Решение было одобрено большинством голосов депутатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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