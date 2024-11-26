Детям-сиротам увеличат пособие на ремонт жилья

С 2025 года свердловским детям-сиротам увеличат единовременные выплаты на проведение ремонта в принадлежащем им жилье со 100 тысяч до 170 тысяч рублей.

Как сообщили в ДИПе, соответствующий законопроект внесло в заксо областное правительство.

«Мы наблюдаем, что стоимость строительных и ремонтных работ, а также материалов существенно выросла. Поэтому предложили увеличить размер единовременной денежной выплаты на ремонт жилья данной категории свердловчан, которая действует в регионе с 2012 года», – сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

По подсчетам чиновников, в 2025 году выплату на ремонт жилья должны получить порядка 190 человек. На эти цели понадобится более 32,7 миллиона рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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