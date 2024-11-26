«Женщина» – что с этим словом не так?

В большинстве случаев обращение со словом «женщина» в России воспринимается негативно. На все «женщина, садитесь, пожалуйста» или «женщина, куда вы идете без очереди?» хочется не задумываясь ответить: «Какая я вам женщина?». «Новый День» выяснил у специалистов, что с этим словом не так.

По словам преподавателя Уральского Федерального университета филолога Анны Келер, в современном русском языке еще не придумали такого обращения, которое не ссылалось бы на возраст собеседника: «В русском языке нет такой формы вежливого обращения, которая была бы лишена признака по возрасту. То есть слово обозначает либо человека женского пола, либо показывает какую-либо возрастную границу. Потому что «девочка» и «девушка» – до определенного возраста, «бабушка» – с определенного возраста. Здесь важно обращать внимание на свою языковую компетенцию и на свой уровень культуры».

Клинический психолог Анна Ткач из центра медицинской профилактики утверждает, что все зависит от интонации и отношения к себе. «У нас русский язык очень богатый. Можно обращаться к женщине по-разному, например: «Извините, пожалуйста», «Не могли бы вы пройти вперед» и так далее. Огромную роль в восприятии играет именно интонация». Люди в основном обращают внимание не на смысл сказанного, а на то, с каким посылом другой человек к ним обратился. Информация через слова воспринимается только на 7%. В остальном – через жесты, мимику, в том числе и через интонацию.

Кроме того, окружающие считывают и то, как мы сами к себе относимся. «Когда в транспорте уступают место и говорят: «Женщина, садитесь», мы можем воспринять это некорректно. Нам уступили место не потому, что мы старые, а потому, что человек так воспитан. Здесь речь о том, как мы сами к себе относимся. Задать себе вопрос: «Почему я так реагирую на слова незнакомого мне человека?» Возможно, люди считывают вашу усталость, плохое настроение, потухший взгляд», – отмечает эксперт. По ее словам, именно любовь и уважение к себе помогают не обращать внимания на колкие слова в свой адрес.

«Девушка – это про красоту, про молодость, беззаботность, энергию, девичество, азарт. И наверное женскому уху более приятно слышать именно это слово, подтверждая свою молодость и красоту. Но каждый слышит, что слышит. Слово «женщина» – это не про старость. А про мудрость, знание, сексуальность, умение строить отношения, рожать детей. В слове «женщина» есть огромный классный ресурс. Поэтому не нужно обижаться, когда вас так называют», – подытожила Анна Ткач.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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