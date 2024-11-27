«Спецавтобаза» больше не МУП – приватизация завершена

В Екатеринбурге завершилась процедура акционирования «Спецавтобазы». Форма сменилась с ЕМУП на АО. Все муниципальные предприятия, которые работают на конкурентных рынках, должны были пройти процедуру приватизации до 1 января 2025 года. Этого требовало федеральное законодательство. Постановление о реорганизации в администрации города подписали еще в июне этого года.

«Акционирование – это техническое изменение формы предприятия. Для жителей ничего не изменится: лицевые счета клиентов остаются прежними, и оплачивать услугу по обращению с ТКО можно теми же способами, что и ранее», – подчеркнули в пресс-службе САБ.

Там также отметили, что предприятие остается в собственности муниципалитета – владельцем 100% акций «Спецавтобазы» стала администрация Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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