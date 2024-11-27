«ЭнергосбыТ Плюс» разыграет среди клиентов новогодние призы

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запустил для клиентов – физических лиц новую акцию «Новогодний марафон». Чтобы стать ее участником, необходимо до 31 декабря 2024 года включительно оплатить ноябрьскую квитанцию за коммунальные услуги и внести рекомендованный платеж за декабрь.

Среди участников акции разыграют призы, победителей определят с помощью генератора случайных чисел в январе.

Оплатить квитанцию без комиссии можно по дистанционным каналам:

– через личный кабинет на сайте https://ekb.esplus.ru/ или мобильное приложение;

– через форму оплаты без регистрации – https://ekb.esplus.ru/service/pay.

Подписаться на электронную квитанцию можно:

– в личном кабинете: перейдите во вкладку «Настройки» и установите галочку на строке «Получать квитанцию на электронную почту»;

– при регистрации в мобильном приложении.

Подробности акции размещены на сайте Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Акции для клиентов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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