российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 ноября 2024, 08:41 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Рядом с Южным автовокзалом построят торговый центр

На месте долгостроя рядом с ТЦ «Мегаполис», у Южного автовокзала, построят еще один торгово-развлекательный центр. Проект межевания территории в квартале улиц 8 Марта, Щорса, Степана Разина и Циолковского опубликовали на сайте администрации Екатеринбурга.

Согласно документации, под новый объект выделили участок площадью 3391 квадратный метр.

Сейчас на этом месте стоит недостроенный 16-этажный бизнес-центр, который планировали сдать в эксплуатацию около 10 лет назад.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика,