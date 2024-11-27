Рядом с Южным автовокзалом построят торговый центр

На месте долгостроя рядом с ТЦ «Мегаполис», у Южного автовокзала, построят еще один торгово-развлекательный центр. Проект межевания территории в квартале улиц 8 Марта, Щорса, Степана Разина и Циолковского опубликовали на сайте администрации Екатеринбурга.

Согласно документации, под новый объект выделили участок площадью 3391 квадратный метр.

Сейчас на этом месте стоит недостроенный 16-этажный бизнес-центр, который планировали сдать в эксплуатацию около 10 лет назад.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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