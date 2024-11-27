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Среда, 27 ноября 2024, 08:50 мск

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У екатеринбуржца арестовали Land Rover за долг банку в 470 тысяч рублей (ФОТО)

Фото УФССП

Судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга арестовали автомобиль Land Rover, так как его владелец задолжал банку по кредитным платежам 470 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, погашать задолженность мужчина не спешил. Приставы выяснили, что у него в собственности находится иномарка, и запретили совершать в отношении нее регистрационные действия. Кроме того, должнику запретили выезд за границу.

Затем автомобиль объявили в розыск и арестовали. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объеме, машина будет направлена на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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