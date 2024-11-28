Сегодня – день памяти мучеников Гурия, Самона и Авива и начало рождественского поста

Сегодня у православных начался Рождественский пост. Кроме того, 28 ноября отмечается день памяти мучеников Гурия, Самона и Авива. Они, как и многие другие святые, пострадали за верность Христу и считаются верующими покровителями и защитниками жен в случаях семейных неурядиц и несчастий. Кроме того, Гурий считается избавителем от зубной боли.

На Гурия крестьяне гадали о том, насколько долго продлится зима. Если снега в этот день на земле было много, и он был чистый, считалось, что снежный покров пролежит до половодья, которое обычно происходило в конце апреля. Рожденного 28 ноября крестьяне одаривали мерой овса и возом сена.

Екатеринбург, Елена Васильева

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