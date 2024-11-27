Глава СК велел проверить уличную торговлю в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку торговых точек в Екатеринбурге, где работают мигранты. До ведомства дошли жалобы жителей на продажу просроченных продуктов в таких местах.

По данному факту следственное управление СКР по Свердловской области проводит процессуальную проверку по признакам преступления по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение или сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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