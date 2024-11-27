В психлечебнице пациентка, думавшая, что она врач, смогла помочь соседке с амнезией

В психлечебнице из Екатеринбурга пациентка, которая воображала себя врачом, смогла помочь своей соседке по палате. Та страдала амнезией, в течение нескольких лет ее родственников пытались найти, но помогли только опросы «врача». Об этом рассказала в интервью порталу минздрава области замглавного врача по медицинской части психиатрической больницы № 6 Елена Дунаева

«Одна бабушка при поступлении в больницу называла только свою фамилию. Информации более никакой не было, в списках пропавших по области она не числилась. Поиски продолжались несколько лет, а в итоге найти место жительства этой женщины мне помогла другая пациентка – она представляла себя врачом и ежедневно опрашивала бабушку, записывая ее ответы. Проанализировав записи, я увидела некий адрес, из интереса решила туда позвонить и с радостью обнаружила, что адрес оказался верным: на том конце провода были родственники потерявшейся бабули, которые безуспешно пытались найти ее. Счастливы были и они, и я, когда спустя пять лет пациентка все-таки вернулась к себе домой, в Пензенскую область», – рассказала врач-психиатр.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube