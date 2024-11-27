Браконьер из Нижнего Тагила наловил осетра и стерляди на 11 млн рублей

В ХМАО-Югре задержан житель Нижнего Тагила, который незаконно добывал в Оби ценные породы рыб.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, используя лодку с подвесным мотором и ставную сеть, браконьер выловил 55 экземпляров стерляди и 23 – краснокнижного сибирского осетра. По результатам ихтиологической экспертизы, причиненный государству ущерб превысил 11 миллионов рублей.

Во время осмотра места хранения рыбы полицейские обнаружили нарезное и три гладкоствольных ружья, а также 1700 патронов различного калибра, изготовленных заводским и самодельным способом. Как выяснилось, оружие и патроны подозреваемый похитил в одном из домовладений.

Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Нижний Тагил, ХМАО-Югра, Елена Владимирова

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