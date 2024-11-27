Уральцам начислили 6,2 млрд рублей имущественных налогов

В следующий понедельник, 2 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов для физических лиц за 2023 год.

Как рассказал на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС по Свердловской области Павел Ваняшин, всего объем начислений для жителей региона составил 6,2 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей – это транспортный налог, 2,7 млрд – налог на имущество физлиц, 0,8 млрд – земельный налог.

Поступления от налога на имущество физических лиц и земельного налога идут в муниципальные бюджеты, от транспортного налога – в областной.

На сегодняшний день свердловчане заплатили чуть более 70% от начисленных им сумм. В ФНС отмечают, что многие налогоплательщики предпочитают платить в последние дни, но теперь откладывать уже не стоит.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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