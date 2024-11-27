Екатеринбуржец заплатит 334 тысячи рублей за поврежденную дверь лифта

Свердловский областной суд поставил точку в тяжбе между жителем Екатеринбурга и управляющей компанией.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в июле прошлого года в доме на улице Нагорной жилец поцарапал дверь лифта. При открытии дверей он сунул в створки двери массивный ключ от квартиры. Парень не ожидал, что ключ там застрянет, стал вырывать его и при этом повредил дверь лифта. На ней осталась глубокая царапина, практически во всю створку двери. Произошедшее засняла камера видеонаблюдения.

Управляющая компания ООО «Форум Сервис» сочла, что жилец намеренно повредил общее имущество собственников многоквартирного дома, которое эксплуатировалось на тот момент меньше года. Коммунальщики обратились в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском. Они просили взыскать с молодого человека стоимость двери кабины лифта – 310 200 рублей и 24 тысячи рублей – стоимость работ по ее замене.

В суде ответчик сначала не признал факт происшествия, но после просмотра видеозаписи в содеянном сознался. При этом был не согласен с суммой ущерба, считал, что царапину можно просто зашлифовать. В рамках гражданского дела судом была назначена судебно-техническая экспертиза. Согласно заключению эксперта, удаление царапин с покрытия двери лифта технологически невозможно, как и иной восстановительный ремонт, требуется замена двери лифта. При этом размер утраты товарной стоимости двери лифта с учетом выявленных царапин составляет 16 061 рубль.

Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме, взыскав с жильца дома возмещение ущерба в размере 334 200 рублей.

Молодой человек обжаловал решение в Свердловском областном суде, настаивая на удовлетворении иска частично в размере 16 061 рубля.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, отметила, что суммы в 16 061 рубль, очевидно, не хватит для оплаты технологически необходимой замены двери лифта. Кроме того, суд учел пренебрежительное отношение ответчика к имуществу, игнорирование им интересов других людей, и не нашел оснований для освобождения ответчика от полного возмещения ущерба. Решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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